Olivier Duroy: «Cette pluie d'accusations est difficile à vivre»

Ce mercredi, l’animateur vedette du « Réveil Duroy » sur NRJ réagissait dans nos colonnes après avoir été implicitement désigné dans des réponses à un post de son ancienne coprésentatrice Bérénice : « un animateur radio belge qui avait les mains très baladeuses et qui passait son temps à demander bon tu couches avec moi ? » écrivait-elle. Pas nommé, Olivier nous disait ne « pas se sentir visé et dénonçait tout acte de harcèlement. Blessé par la polémique et ces « suspicions infondées », il a ouvert son cœur à son public...

Avec quelques mots postés sur les réseaux sociaux, Bérénice, ancienne animatrice de NRJ remerciée peu avant la rentrée, a mis le feu aux poudres. Sans citer le nom de celui qui l’aurait agressée, l’animatrice venue de France l’année dernière, laissait libre le public de se figurer qui elle pointait du doigt. En quelques heures, le nom d’Olivier Duroy était cité par certains, sans que jamais Bérénice ne démente. Laissant ainsi planer une lourde ambiguïté.

Aussi, apprenait-on hier, c’est en mauvais termes qu’elle s’est séparée d’Olivier Duroy et de NRJ Belgique qui l’a mise de côté. « Je ne sais pas de qui, de quoi , pourquoi Bérénice a écrit ça. Je ne sais pas non plus pourquoi elle laisse le truc comme ça, sans infirmer les propos tenus. Mais je ne peux pas empêcher les gens de parler sur Facebook et les réseaux sociaux », s’étonnait hier l’animateur dans nos colonnes. « Peut-être est-ce une manière de se venger ? », s’interrogait-il tout en affirmant son soutien aux femmes victimes d’un harceleur.

Jamais Aucune plainte

Très touché par l’ampleur prise par la polémique en quelques heures, Olivier Duroy a tenu à publier une lettre à l’adresse de son public. Car, comme nous l’évoquions hier, aucune plainte pour harcèlement n’a jamais été déposée à qui de droit au sein de NRJ, la saison dernière.

En outre, comme l’ont estimé certains, le titre de notre article de ce mercredi manquait-il de nuance... Ébranlé par l’association malheureuse qui a pu être faite entre lui et le prédateur d’Hollywood Harvey Weinstein (qui a donné naissance à la tendance du post #balancetonporc) et désireux de s’exprimer encore une fois en toute franchises, Olivier a donc écrit ceci avec son coeur :

« Bonsoir à tous,

Vous êtes nombreux à m’envoyer des messages. Un tweet crée en ce moment la polémique. Je ne souhaitais pas m’exprimer publiquement au départ car je n’étais pas visé par ce message. Je réponds néanmoins à chacun d’entre vous, en privé, depuis lundi. Cette histoire devenant publique depuis ce mercredi matin, je me dois de vous écrire ces quelques mots, et de vous parler.

Ceux qui me connaissent, m’écoutent et me suivent depuis des années savent que depuis toujours le respect fait partie de mes valeurs fondamentales. Le harcèlement est une chose grave, que je condamne, et il ne faut pas se taire. J'invite toutes les personnes qui subissent ce type d'actes à ne pas attendre un hashtag pour oser en parler. Il ne faut pas laisser ce type d'acte impuni, jamais.

Cependant, et en dehors de ce débat, cette pluie d'accusations est difficile à vivre à titre personnel. Je suis une personne publique, certes, mais je suis aussi un compagnon, un papa de deux enfants, un membre de famille et toute cette histoire blesse mes proches et c'est tout simplement insupportable de leur faire subir cela, sachant que ces suspicions sont infondées.

On associe mon nom à un celui de Harvey Weinstein qui est au cœur du plus gros scandale d’harcèlement qu’Hollywood ait connu et je ne peux que trouver cela inacceptable. Je suis content de voir que nos auditeurs ne sont pas dupes et j'apprécie énormément votre soutien dans cette période compliquée. Retrouvons-nous demain, dès 6h, comme chaque matin pour que la bonne humeur reprenne ses droits. »