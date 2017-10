Vous avez bien profité du grand soleil et des records de températures? Tant mieux, car c'est bientôt terminé d'après Luc Trullemans!

Avant l’arrivée d’un type de temps beaucoup plus frais, nous allons encore profiter ce jeudi d’un air chaud pour la saison provenant du midi de la France avec assez bien de soleil et des températures maximales de 20 à 22º en plaine et à la mer, et entre 17 et 20º en Ardenne.

À partir de vendredi le ciel sera nettement plus nuageux et il pleuvra déjà tôt le matin dans un air moins chaud provenant cette fois-ci de la Bretagne où les températures afficheront quelques degrés en moins avec des valeurs entre 13 et 19º.

Pendant ce temps une nouvelle dépression de tempête océanique appelée « Brian » se sera approchée de l’Irlande en continuant sa course vers le nord-est.

Cette dépression déterminera un temps de plus en plus venteux sur les Iles britanniques. Chez nous des pointes de vent de 50 à 70 km/h sont prévue vendredi mais samedi elles atteindront des vitesses de 70 à 90 km/h sur le nord du pays. Ce week-end il fera d’abord encore relativement doux pour la saison avec des maxima pouvant encore atteindre 16 à 18º en plaine et au littoral.

Par contre dimanche, dès que la dépression sera arrivée sur le nord de la Mer du nord, celle-ci nous enverra des courants sensiblement plus frais avec des températures matinales de 5 à 11º et des valeurs diurnes ne dépassant plus 14º à la mer, 12º sur le centre du pays et à peine 7º sur les hauteurs ardennaises.

Le temps sera fort instable avec des averses ou des passages pluvieux et des éclaircies assez rares pour dimanche et lundi prochain.

En début de semaine prochaine, le champ de pression atmosphérique commencera à s’élever sur la France et un anticyclone se développera graduellement sur l’Allemagne. Cette évolution nous amènera à nouveau des conditions plus sèches mais temporairement encore assez nuageuses avec beaucoup de stratus bas et de brouillards.

Par contre, il semble qu’à partir de mercredi les journées deviendront plus lumineuses avec, après la dissipation des brumes ou brouillards matinaux, un temps ensoleillé et des maxima remontant à nouveau entre 14 et 19º. La nuit et le matin il faudra cependant tenir compte d’une certaine fraîcheur automnale avec des minima qui pourront descendre entre 1 et 4º en Ardenne et entre 4 et 9º dans les autres régions.