Aviez-vous remarqué ce petit détail dans le dernier épisode de «Mariés au premier regard»?

Le 10 octobre dernier, RTL Belgium était avertie de l’ouverture d’une instruction par le CSA concernant son émission phare, « Mariés au premier regard ». En cause, la présence dans la téléréalité qui a cartonné chaque mardi, de publicité déguisée à l’écran, autrement appelée « placement de produit ». Une pratique assez courante dans les émissions de divertissement (notamment dans « Les As de la déco ») mais qui doit toujours être accompagnée d’une signalétique.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel en Belgique déplorait donc - après avoir reçu quatre plaintes de la part des téléspectateurs... - l’absence à l’écran du sigle « PP » dans « Mariés au premier regard » (en début, fin de programme et aux retours de plages de pub) pour y signaler la présence d’enseignes, telles que boutiques ou agences de voyage (où se rendaient les couples fraîchement mariés). La réponse apportée par RTL la semaine dernière à cet avertissement était cinglante et sans équivoque : « Nous dépendons d'une seule autorité de régulation, l'Alia, qui est l'autorité luxembourgeoise ». Le CSA luxembourgeois donc, car comme RTL Belgium le fait savoir depuis 2005, c’est depuis le Grand-Duché, au siège, que sont éditées toutes ses chaînes.

Mais voilà que le CSA belge, il y a quelques mois, repartait à l’attaque et se réclamait le régulateur compétent pour les programmes de RTL. Ce qu’a continué à réfuter le groupe privé. Cependant, comme l’ont peut-être remarqué certains téléspectateurs de l’épisode final de mardi - suivi par 539.061 téléspectateurs, soit un ultime carton - le sigle « PP » (pour placement de produits) est bel et bien apparu à l’écran. Selon nos infos, RTL-TVi n’aurait nullement réagi suite à l’instruction du CSA belge, mais de son propre chef, après avoir été alertée il y a quelques semaines, par un téléspectateur. Le temps d’ajouter cette signalétique à certaines images, et l’avertissement aurait même déjà été mis en place mardi dernier, soit le jour où l’ouverture d’une instruction par le CSA a été rendue publique.