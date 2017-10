Couvin: elle frappe son compagnon parce qu'il ne voulait pas prendre un bain

Ce dernier ne semblait visiblement pas disposé à faire trempette avant d’aller retrouver son amie. Celle-ci a donc réagi et est venue retrouver l’ami mais, avec des intentions plutôt belliqueuses.

Elle va directement s’en prendre à lui et le frappera, notamment avec son trousseau de clé.

Le compagnon ne parvient pas à maîtriser son amie et appelle la police. La dame décide alors de filer à l’anglaise. Les policiers partent alors à sa recherche. Ils aperçoivent un peu plus loin son véhicule mais la dame n’est pas à l’intérieur. Entre-temps, celle-ci est revenue au domicile du compagnon. Et c’est une nouvelle scène de coups qui recommence.

Les policiers, de retour, maîtrisent cette fois la furie. Cette dame, née en 1970, sera privée de liberté peu après trois heures du matin. Entendue, elle reconnaît avoir porté des coups mais dit ne pas trop comprendre où se situe le problème.