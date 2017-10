Le syndicat socialiste d'accord avec Sophie Dutordoir, la patronne de la SNCB, sur les réformes à apporter

Le plaidoyer de la patronne de la SNCB pour davantage de collaboration entre le personnel des trains, des gares et des guichets est correct mais il faut aller plus loin, selon le syndicat, qui réclame un rapprochement entre les employés de la SNCB et ceux d’Infrabel.

«Une réduction et une simplification des canaux de communication sont nécessaires. Une structure opérationnelle unitaire est cruciale pour fournir un service maximum à nos clients», estime-t-il. «Les chemins de fer ne peuvent pas fonctionner de manière optimale à deux vitesses différentes. A ce sujet, le politique doit prendre ses responsabilités», ajoute le syndicat socialiste.