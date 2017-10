Avis de recherche pour le corps sans vie d'un homme à Bruxelles

La police fédérale a lancé jeudi un avis de recherche concernant le corps d’un homme poignardé découvert mardi sur le boulevard Lemonnier à Bruxelles, à hauteur de la place Anneessens, et qui n’a toujours pas été identifié. Cet homme mesure 1m71 et est de corpulence normale. Il a les cheveux courts et foncés, présente une calvitie et porte une barbe. Il portait un short à motifs floraux, une chemise à carreaux foncés, une veste matelassée foncée et des baskets noires et blanches. Toute personne qui reconnaît cet homme est priée de contacter les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 30 300.

Le corps de l’homme non-identifié, âgé d’une trentaine d’années, a été découvert mardi matin peu avant 6 heures sur le boulevard Lemonnier. Le décès de la victime a été causé par un ou plusieurs coups de couteau donnés par un tiers dans la région du thorax.

Un juge d’instruction a été requis à charge de meurtre contre X et une autopsie a été ordonnée. Aucun auteur n’a pour l’heure été identifié.