Les eurodéputés plaident pour une interdiction totale du glyphosate dès décembre 2020

Interdire totalement le glyphosate, la substance active de nombreux herbicides, en décembre 2020 et en limiter progressivement l’utilisation d’ici là, c’est le sens d’une résolution votée jeudi par les députés de la commission Environnement (ENVI) du Parlement européen.

En prenant cette position, les eurodéputés s’opposent très clairement à la Commission européenne, qui envisage de renouveler l’autorisation du glyphosate pour une nouvelle période de 10 ans. Or, cette substance est très controversée. Une agence de l’Organisation mondiale de la santé l’a catégorisée comme «probablement cancérigène», même si ce diagnostic n’est pas confirmé par les agences européennes des produits chimiques et de la sécurité des aliments. Des documents internes à Monsanto, le géant de la chimie qui commercialise l’herbicide à base de glyphosate le plus connu, le Roundup, ont cependant montré comment l’entreprise a influencé des études scientifiques pour minimiser les effets de la substance.

La procédure d’autorisation européenne, en ce compris l’évaluation scientifique des substances, devrait être basée uniquement sur des études indépendantes commandées par des autorités publiques compétentes, affirment les députés. Ils appellent à rendre publiques toutes les preuves scientifiques utilisées pour donner une classification positive du glyphosate.

Les eurodéputés souhaitent donc aussi que le glyphosate soit totalement interdit dans l’Union européenne d’ici décembre 2020. «Je pense que 3 ans est un délai raisonnable pour que les agriculteurs, principaux utilisateurs de cet herbicide, aient la possibilité de se retourner et de passer à des alternatives ’à risque faible’ pour lutter contre les plantes invasives», a commenté Frédérique Ries (MR), qui est co-auteure de la résolution.

Le texte a été approuvé par 39 voix pour, neuf contre et 10 abstentions. Il sera voté en plénière le 24 octobre.