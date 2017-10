Redevance TV: attention à cette arnaque qui peut vous faire perdre beaucoup d'argent

En septembre dernier, le Gouvernement wallon annonçait officiellement la fin de la redevance TV. Seul hic, de nombreuses personnes n’avaient pas encore reçu leur facture pour l’exercice fiscal 2017-2018. Ne vous étonnez donc pas si vous avez reçu récemment un courrier vous demandant de payer cette taxe pour les années 2017 et 2018. C’est normal. Et pour éviter toute amende, mieux vaut la payer.

Mais attention, ne vous laissez pas avoir par les fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, certaines personnes assurent en effet que Test-Achats, l’association de protection et défense des consommateurs, explique qu’il ne faut payer qu’une partie de cette taxe: il faudrait ainsi payer la partie qui s’étale sur 2017, mais pas celle sur 2018, car la redevance est désormais supprimée.

Mais c’est totalement faux. Et via sa page Facebook officielle, Test-Achats a tenu à mettre les choses au point, en expliquant clairement cette situation, et en appelant les consommateurs à se montrer très prudents avec les fausses informations qui circulent.

Si vous suivez ces faux conseils et ne payez qu’une partie de la redevance, cela pourrait en effet se retourner contre vous et vous coûter très cher…