Autisme: sortons de notre bulle

L’autisme est un handicap encore trop souvent mal compris. D’où la création, à Liège, d’un groupe de réflexion et d’actions destiné aux personnes atteintes de ce handicap mais aussi à leurs proches et aux professionnels de la santé.

L’autisme est encore difficile à définir. Quand on parle d’un enfant autiste, par exemple, de quoi parle-t-on ? D’un enfant turbulent ? Difficile ? L’autisme ou trouble autistique est en fait un trouble du développement qui se caractérise par des difficultés dans l’apprentissage social et la communication.

« C’est un handicap relationnel », explique Marie-Pierre Marichal, responsable de l’ASPH (Association Socialiste des Personnes Handicapées), régionale de Liège, du réseau Solidaris. « C’est quelque chose de difficile à définir. Il existe encore des flous concernant l’autisme. Ce n’est, en tout cas, pas dû à l’éducation. C’est une question d’interactions avec le monde extérieur. Ce n’est pas non plus une question d’intelligence. Certains autistes ont d’ailleurs des aptitudes intellectuelles très hautes. L’autisme ne se guérit pas mais un diagnostic précoce et un suivi régulier peuvent permettre une évolution positive », ajoute Marie-Pierre Marichal.

Trop nombreux manques

Fin 2015, à l’initiative d’une jeune femme autiste qui voulait « faire bouger les choses » et qui avait constaté de nombreux manques (que ce soit au niveau des logements adaptés ou de la connaissance qu’a le grand public de ce handicap), un groupe de réflexion et d’actions sur l’autisme a vu le jour. Sous le nom « Sortons de notre bulle », il s’adresse aux personnes autistes bien évidemment mais aussi à leurs proches et aux professionnels de la santé. « Trop souvent, les gens ont une image de l’autisme qui se rapproche soit de Josef Schovanec qui a écrit « Voyages en Autistan » et qui est un homme brillant, soit celle d’une personne qui passe ses journées à se balancer sur une chaise. Or, comme le dit Schovanec, « il y a autant d’autismes qu’il y a d’autistes ». Certains peuvent vivre en autonomie d’un point de vue technique alors que d’autres ont besoin d’aide pour manger », poursuit la responsable de l’ASPH, régionale de Liège. Parallèlement à cela, il y a donc toute une série de problèmes liés à ce handicap comme la formation des parents, le suivi individualisé (école, service pour offrir de temps en temps aux parents quelques moments de répit), difficultés d’intégration dans l’enseignement…).

D’où l’idée de créer un groupe de personnes concernées par l’autisme qui, à ce jour, regroupe des proches, des personnes autistes mais aussi une professionnelle de la petite enfance en vue d’agir sur les difficultés rencontrées au quotidien par les membres du groupe.

Changer les mentalités

« Notre priorité est de répondre au manque de formation des professionnels et au manque de structures d’accueil adaptées », ajoute Marie-Pierre Marichal. « Le personnel médical, par exemple, est formé au médical, pas nécessairement au relationnel pour accueillir un patient autiste. Soigner une carie chez une personne autiste peut parfois demander plusieurs rendez-vous chez le dentiste, pas un seul. Devoir se rendre aux urgences, par exemple, est extrêmement compliqué pour une personne autiste qui ne sait pas ce qu’il va se passer et pour qui le seuil de crise est atteint. Or, ça, c’est une vision qui n’est pas nécessairement fournie au monde médical ».

C’est aussi les mentalités que le groupe de travail espère faire changer. « Notre cheval de bataille, c’est d’éviter de répondre par des médicaments à des comportements inadaptés. Mécaniquement, ça marche mais ça n’évitera pas la crise. C’est en travaillant avec les parents qu’on va améliorer les choses mais aussi en conscientisant davantage le monde médical ». -

« Sortons de notre bulle » propose des rencontres une fois par mois, le lundi ou le mardi, de 18h à 20h, à Liège. Si vous souhaitez rejoindre le groupe, il faut téléphoner au 04/341.63.06 (en matinée) ou envoyer un mail à l’adresse asph.liege@solidaris.be.