Une nouvelle ligne de train pourrait relier Charleroi à… Paris

Un jour, il sera peut-être possible de relier Paris au départ de Charleroi.

Dans son discours, elle a rappelé qu’une ligne internationale Namur-Charleroi-Maubeuge-Paris sera étudiée. On se souvient l’an dernier que le député fédéral Éric Massin (PS) avait suggéré à l’ancienne ministre de la Mobilité Jacqueline Galant (MR) de profiter de la réhabilitation de la ligne 130A vers Erquelinnes-Jeumont pour réinstaurer une liaison directe vers Paris via Maubeuge et Saint-Quentin.

> Il semblerait que cette suggestion ait été entendue : une étude à ce sujet sera bientôt lancée.

> Des investissements importants seront également faits pour la sécurité antiterrorisme.