Notre dossier élections 2018 à Pont-à-Celles: le der' pour Dupont après trente ans à la tête de la commune? Il réfléchit…

À un an des communales, la majorité PS/MR défend son bilan bec et ongles. Et chacun des partenaires se met en ordre de bataille. Avec ou sans Christian Dupont ? La question n’est toujours pas tranchée au PS. Elle l’est au MR : ce sera avec Philippe Knaepen

Christian Dupont, bourgmestre depuis 30 ans, rempilera-t-il pour un nouveau mandat ? À ce stade, le socialiste livre une réponse de Normand. « À titre personnel, il vaudrait peut-être mieux que non. Mais je ne dis pas pour autant que je ne serai pas candidat. Je suis en pleine réflexion… ». En 2012, il avait pourtant juré ses grands dieux que ce serait son dernier mandat. Il n’excluait d’ailleurs pas l’hypothèse de se retirer avant terme dès que la jeune garde serait prête à prendre le relais. Six ans plus tard, ce n’est plus tout à fait la même chanson. Les candidats à sa succession sont nombreux… Trop peut-être ?

