Depuis le mois d’août, Sophie, 29 ans, dort sous une tente avec ses trois enfants en bas âge. Malgré ses démarches auprès de différentes sociétés de logement social, aucun logement n’est disponible pour l’accueillir. Vu sa situation précaire, son état de santé et celui de ses enfants se dégrade. « Je ne réclame pas le grand luxe mais juste un toit au-dessus de ma tête, » révèle-t-elle dans nos éditions de ce jeudi.

Depuis la parution de cet article, vous être nombreux à lui proposer de l’aide. Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, la situation de Sophie et ses filles est sur le point de s’arranger. En effet, comme évoqué dans notre article de matin, le président du CPAS Domenico Pardo est sur le point de trouver une solution : « J’ai pu la joindre par téléphone et une assistante sociale en charge du dispositif d’urgence sociale a également pu avoir un contact avec elle », nous raconte-t-il. « Elle s’est arrangée avec sa belle-sœur pour qu’elle mette ses enfants à elle chez une amie jusqu’à vendredi. Madame pourra ainsi dormir chez elle avec ses propres enfants. Elle est ensuite invitée à venir se présenter dès ce jeudi au service social. Nous aurions un logement de transit à lui proposer. Une famille vient justement de partir, on pourrait donc lui venir en aide assez rapidement. Donc, c’est un logement qu’elle pourrait occuper pour une durée de deux fois trois mois. L’occupation de ce logement lui permettra en outre d’obtenir des points supplémentaires auprès de la société de logements, ce qui accélérera l’octroi d’un logement social. »

C’est tout ce qu’on souhaite à la petite famille.