Il veut faire sauter une maison à Anderlues: 5 ans de prison! (photos)

Menaces, coups et blessures, harcèlement et même tentative de meurtre… Sébastien Carluccio ne s’était pas présenté au tribunal pour se défendre lors du procès. Mais il était là avec un avocat, Me Thomas Puccini, pour le prononcé du jugement. Cinq ans de prison ferme et une arrestation immédiate à l’audience qui l’a fait fondre en larmes.

Les faits desquels il a été reconnu coupable remontent à l’année 2013 et se déroulent dans un contexte de rupture. À l’époque, Charlotte, son ex-compagne, lui avait « déjà donné sa chance » comme on dit, mais Sébastien se débattait avec ses démons personnels – l’alcool et la cocaïne- et la cohabitation était erratique. Le 21 janvier, alors que Charlotte lui annonce que, cette fois, elle n’en peut plus et qu’elle le quitte, Sébastien réagit en véritable homme des cavernes (photos).

> Dans les mois qui suivent, il y aura encore d’autres scènes.

> Course-poursuite en voiture, harcèlement téléphonique, menaces diverses…