Assises du Hainaut : l'évangile de «Saint-Allan»

Engluée au cœur du bal des menteurs, l’accusation s’appuie essentiellement sur les déclarations faites par Allan Decot durant l’enquête et les débats. Le fils de Cindy Mahieu a même été remercié par l’avocat d’une partie civile pour sa franchise.

Après les plaidoiries des parties civiles et le réquisitoire de l’avocat général, les avocats de la défense ricanaient. « On vient d’entendre l’évangile selon Saint-Allan », entendait-on dire dans la salle des pas perdus des cours de justice de Mons. M e Pol Descamps, partie civile, avait même remercié Allan Decot « qui a donné une version qui s’approche le plus de la réalité ».

> L’avocat de Cyril Mattucci, s’est chargé de critiquer les parties civiles et l’accusation.

> Le soir du 22 mai 2014, Mohamed avait été convoqué par Cindy Mahieu pour être confronté aux deux victimes, David Dubois et Fanny Colmant..