Le N-VA Geert Bourgeois met sur le dos du gouvernement Rajoy l'escalade en Espagne

«La négation de l’aspiration largement partagée d’une nation et d’une région à plus d’autonomie ne fera qu’accroître les tensions à court et à long terme», a affirmé le nationaliste flamand.

Répétant son plaidoyer en faveur d’un dialogue entre les gouvernement de M. Rajoy et de Carles Puigdemont, il a également rappelé la nécessité à ses yeux d’une intervention de l’Union européenne. «L’article 4 du traité de l’Union européenne reconnaît expressément les structures fondamentales politiques et constitutionnelles des États, y compris en ce qui concerne l’autonomie régionale», a-t-il noté.