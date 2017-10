Au cimetière d’Heppignies, il n’est plus possible d’accueillir qui que ce soit dans le cimetière. Ce dernier est complet, mais pour les riverains le manque de place est dû aux faibles moyens attribués par la Ville.

Ils sont plusieurs Héppinois à exprimer leur mécontentement. Dolly Robin, conseillère communale indépendante, a déjà interpellé l’échevin des Cimetières Loïc D’Haeyer à plusieurs reprises lors des conseils communaux de Fleurus. Le problème ? Le cimetière du village est plein et il n’est désormais plus possible d’y enterrer un proche. Et, pour Dolly Robin, tout ça n’est pas près de bouger, question de règles : « Ce que je réponds aux gens, c’est de ne pas mourir avant trois ans. J’ai dû enterrer mon amie à Mellet, alors qu’elle a vécu toute sa vie ici, à Heppignies. »

> Des couples ne peuvent être enterrés ensemble, des personnes reposent aux côtés d’inconnus… Dolly Robin souligne de nombreux problèmes.

> Selon la conseillère communale, des solutions simples existent pourtant.