Référendum en Catalogne: Charles Michel maintient sa condamnation de la violence, et nie toute crise entre la Belgique et l'Espagne

Belga

Le Premier ministre Charles Michel a continué jeudi après-midi à appeler au dialogue entre le gouvernement espagnol et les autorités catalanes ainsi qu’à condamner toute forme de violence, à son arrivée au sommet des chefs d’Etat et de gouvernement des 28 pays de l’Union européenne. Il a nié toute crise entre l’Espagne et la Belgique.