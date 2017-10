Rails: perturbations entre Ath et Leuze durant deux week-ends

La circulation ferroviaire sera entièrement interrompue entre Leuze et Ath durant ces deux prochains week-ends, et ce dans les deux sens.

Si vous comptiez emprunter la ligne ferroviaire 94, qui relie Tournai et Bruxelles, faites attention; le trafic sera entièrement interrompu entre les gares d’Ath et Leuze-en-Hainaut durant tout ce week-end, et ce dans les deux sens.

Aucun train ne circulera sur ce tronçon entre le vendredi 20 octobre à 23h20, et le lundi 23 octobre à 4h20. Cette interruption se reproduira le week-end suivant, soit le premier des vacances de Toussaint.

Pour compenser la coupure du trafic, la SNCB va mettre en place un système de navette.

Des bus assureront le trajet entre Ath et Leuze, tandis que des trains feront des allers-retours de Leuze à Tournai via la voie 3, restée libre. Des retards sur l’ensemble de la ligne 94 ne sont toutefois pas à exclure.

Pour plus de précisions sur cette perturbation, rendez-vous sur notre édition numérique.