ATP Anvers: Goffin bat Tiafoe et file en quart de finale (7-6, 6-2)

David Goffin (ATP 10/N.1) s’est qualifié jeudi soir pour les quarts de finale du tournoi ATP d’Anvers, l’European Open, épreuve sur surface dure dotée de 589.185 euros qui se tient à la Lotto Arena. Le Liégeois a éprouvé quelques difficultés en début de rencontre avant de venir à bout du jeune américain Frances Tiafoe (ATP 79) en deux sets 7-6 (7/1), 6-2. Il en a profité pour signer sa 50e victoire de la saison, un record pour lui.

Devant les specateurs d’une Lotto Arena presque comble et acquise à sa cause, Goffin a débuté par un jeu blanc avant de trouver plus de répondant de la part de son adversaire. Tiafoe a en effet surpris le Liégeois en le breakant dans le troisième jeu. Le numéro 10 mondial, 26 ans, a immédiatement répondu en débreakant avant d’engager une rude bataille avec l’Américain de 19 ans. Insatisfait de son début de match, Goffin a même montré quelques signes de nervosité avant d’arriver au tie-break. Il a alors retrouvé toute sa concentration et déstabilisé son adversaire en le maîtrisant(7-1) pour empocher le premier set.

Libéré, le Liégeois a ensuite dominé le deuxième set. Alors que Tiafoe a accumulé fatigue et erreurs, notre compatriote a montré l’étendue de son talent en arrachant à plusieurs reprises les applaudissements chaleureux du public.

Il a ainsi obtenu une deuxième victoire en deux confrontations face à Tiafoe après son succès au premier tour d’Indian Wells l’an dernier 6-3, 3-6, 7-6 (7-2).

Au prochain tour, il sera confronté au Grec issu des qualifications Stefanos Tsitsipas (ATP 122) qui a profité de l’abandon sur blessure d’Ivo Karlovic pour atteindre les quarts de finale d’un tournoi ATP pour la première fois de sa carrière. Au moment de l’abandon de Karlovic, Tsitsipas était mené 6-5 dans le deuxième set alors qu’il avait enlevé le premier au tie-break (7/4).

Ce sera le premier affrontement entre les deux joueurs.