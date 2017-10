Dottignies: une compétition d'athlétisme entre parents et enfants, au JSMC (+vidéo)

Malgré l’heure plutôt matinale, ils étaient nombreux à avoir rallié le stade d’athlétisme situé au Futurosport, dimanche dernier.

Organisée par « Jeunesse et Sport Mouscron-Comines », le club local, la compétition au programme ne manquait pas d’originalité. Et pour cause, il s’agissait d’un concours par équipes composées de jeunes athlètes du club... et leurs parents ! En prélude de l’apéro des entraîneurs prévu en fin de matinée, les jeunes sportifs inscrits au club avaient en effet la mission de ramener papa et maman sur la piste pour leur permettre de goûter aux efforts qu’ils vivent à chaque entraînement.

Retrouvez notre article complet dans notre journal papier du samedi 20 octobre 2017 ou dans notre édition digitale...