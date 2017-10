Nous vous en parlions il y a quelques semaines, la voiture du principal suspect dans la disparition de la petite Maëlys avait été flashée la nuit du drame. Une information qui avait été dans un premier temps démentie. Aujourd’hui, ce document existe et a été analysé par les enquêteurs. Il pourrait constituer un élément important pour la suite de l’enquête.

Le document qui pourrait faire avancer l’enquête de la disparition de la petite Maëlys existe peut être. Nos confrères de M6 confirment l’existence d’un document photographique pris la nuit du drame. Depuis plusieurs semaines, il est analysé scrupuleusement.

Il s’agit de la photo de l’Audi A3 de Nordahl L. flashée le jour de la disparition, prise entre 3 et 4 heures du matin selon Le Dauphine. Le véhicule apparaît sur le cliché mais de manière « fugitif » et de « mauvaise qualité ».

Selon une source proche de l’enquête, « une forme blanche » apparaît néanmoins à la place du passager. Une forme qui n’est pas un reflet et quand on sait que Maëlys portait justement une robe blanche ce soir-là… Mais pour l’instant, impossible d’identifier s’il s’agit bien de la fillette ou non.