Le dernier adieu émouvant à Louise: «Quatre années merveilleuses à tes côtés» (photos+vidéo)

Le silence est complet, pesant, à peine rompu par les battements d’ailes de quelques pigeons et le claquement de la lourde porte de la Cathédrale Saint-Julien du Mans. Sur le parvis, la famille de Louise Lavergne – cette jeune femme de 23 ans tuée à Liège le 10 octobre –, les amis et quelques anonymes ont fait le déplacement. On s’embrasse, on réconforte les proches, on voit poindre les premières larmes aussi. On assiste également à un impressionnant ballet : celui des véhicules utilitaires des pompes funèbres, qui arrivent les coffres chargés de fleurs. Blanches et orange, comme la famille le souhaitait.

Une fois à l’intérieur de la cathédrale, le constat est évident : Louise Lavergne comptait de nombreux amis. Les 380 places assises sont occupées, et quelques personnes se tiennent encore debout. La famille fait bloc avec une incroyable dignité.

À l’entame de la cérémonie, très religieuse, ce sont les amis de Louise qui prendront la parole. Pierre-Arthur, son amoureux, a commencé.

Les témoignages se sont ensuite succédé avec émotion. Louise la cavalière, la bonne vivante, l’amie des animaux, la copine sur qui on pouvait compter.

Une cérémonie lors de laquelle les circonstances de la mort de Louise ont été abordées, par le prêtre uniquement et très succinctement. « Pourquoi Dieu permet-il tant de violence ? Pourquoi ce silence quand le méchant gagne face au juste ? »

Photos : Sophie Kip.