Les confidences exclusives de Ricardo Sa Pinto: «Il se passe toujours quelque chose avec le Standard, comme s'il y avait un nuage noir au-dessus de Sclessin»

Peut-on dire que vous êtes un éternel insatisfait ?

En effet, je ne suis jamais content. Nous avons gagné 3-1 contre Courtrai et je n’étais pas heureux car on aurait dû faire mieux. Mais il se passe toujours quelque chose avec le Standard comme s’il y avait un nuage noir au-dessus de Sclessin. En continuant à se battre, on va manger cette petite chose car elle va perdre de sa force.

Et vous êtes aussi un mauvais perdant ?

Oui car la volonté de gagner est plus forte que moi.

L’entraîneur du Standard nous parle aussi :

