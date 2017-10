Danger nucléaire en Belgique: distribution de capsules d'iode gratuites dans tout le pays!

Sous la pression de l’Allemagne et des Pays-Bas, la Belgique va enfin débloquer ce dossier. Et ce sont les producteurs de nucléaire qui paieront la facture…

On voit enfin le bout du tunnel, dans la saga de la distribution des capsules d’iode. Interpellé par Jean-Marc Nollet (Ecolo) à la Chambre, le ministre de l’Intérieur Jan Jambon (N-VA) a livré tous les détails de son projet, mercredi soir. Il doit encore faire l’objet d’un accord au sein du gouvernement. Mais vu la pression de plus en plus forte de nos pays voisins, on peut parier que ce ne sera plus désormais qu’une formalité.

« L’objectif est de disposer d’un plan approuvé cette année », a d’ailleurs confirmé M. Jambon, qui en est à la troisième mouture de son « plan d’urgence » en cette délicate matière. Que prévoit-il ? D’abord de faire passer l’obligation de distribution de ces capsules à ingérer en cas d’accident nucléaire d’un rayon de 20 km à un rayon de 100 km autour de nos centrales. Soit, en pratique, sur l’ensemble du territoire désormais.

Une vaste campagne d’information ainsi que la distribution des capsules est prévue pour « février et mars 2018 », explique le ministre de l’Intérieur.

