Ami de Harvey Weinstein, Tarantino reconnaît qu'il était au courant des agissements du producteur

La police de Los Angeles a également confirmé jeudi avoir ouvert une enquête sur Harvey Weinstein pour une agression sexuelle qui remonterait à 2013, alors que deux enquêtes sont déjà menées sur le magnat du cinéma à New York et Londres.

La réaction de Tarantino, un des metteurs en scène les plus renommés d’Hollywood et un des plus proches de Weinstein, était fortement attendue.

Plus que des rumeurs

«J’en savais suffisamment pour réagir plus que ce que je n’ai fait», a reconnu le réalisateur multi-oscarisé de 54 ans, dans une interview publiée par le New York Times jeudi. «C’était plus que les rumeurs habituelles, les ragots. Ce n’était pas des on dit. Je savais qu’il avait fait plusieurs de ces choses», a-t-il également admis.

A la mi-octobre, après les premières accusations portées contre M. Weinstein, le lauréat de la Palme d’or 1994 pour «Pulp Fiction» avait réagi par un court message sur Twitter en parlant des «révélations qui ont émergé». Il s’était également dit «abasourdi, le coeur brisé».

« Je n’aurais plus travaillé avec lui »

Dans son interview au New York Times, Tarantino explique pourtant que Mira Sorvino, son ancienne compagne, lui a notamment fait part d’attouchements non consentis de la part de M. Weinstein. Le réalisateur, de son propre aveu, a «mis de côté» cet épisode, qui n’était pourtant pas le seul dont il avait eu connaissance. Il reconnait également avoir été au courant de l’accord à l’amiable signé entre Rose McGowan et Harvey Weinstein.

«J’aurais aimé avoir agi de façon responsable devant ce que j’ai entendu. Si j’avais fait ce que j’aurais dû faire, il aurait fallu que je ne travaille pas avec lui», a-t-il également déclaré.