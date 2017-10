Météo: après le beau temps, la pluie fait son retour

Il fera nuageux et pluvieux vendredi matin sur la moitié est du pays. Ailleurs, le temps sera variable avec des éclaircies mais aussi quelques averses. Dans l’après-midi, le temps deviendra plus sec à partir de l’ouest.

Il soufflera un vent de sud/sud-ouest, dans un premier temps généralement modéré puis temporairement assez fort voire fort à la côte, qui faiblira en fin de journée. Des rafales pouvant atteindre les 50 à 70 km/h sont attendues. Les maxima seront compris entre 12 degrés en Hautes-Fagnes et 16 degrés en Campine.

La nébulosité augmentera à nouveau durant la nuit et il s’en suivra de la pluie à partir de l’ouest du pays. Les minima s’échelonneront de 8 degrés en Haute Ardenne à 12 degrés en plaine.

Durant le week-end, le temps sera variable et venteux. Samedi, le mercure oscillera autour des 13 degrés en Hautes Fagnes et 18 degrés en Campine. Un coup de tonnerre n’est par ailleurs pas exclu. Dimanche, il fera plus frais et les températures tomberont à 12 degrés dans le centre.

Lundi et mardi, le temps restera variable avec par moment des averses, mais il fera plus doux avec 15 ou 16 degrés dans le centre.

Mercredi et jeudi, le risque de précipitations diminuera sensiblement et les éclaircies feront leur retour.