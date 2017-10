Une transaction financière pour éviter les poursuites en cas de vol à l'étalage: l'idée qui fait polémique

Le gouvernement fédéral planche sur un mécanisme de transaction pour le vol à l’étalage en flagrant délit. Porté par le ministre des Classes moyennes Denis Ducarme, le projet est poussé par les associations de commerçants qui font face à un phénomène qui touche 1% de leur chiffre d’affaires, soit un demi-milliard d’euros de pertes par an.

Selon le journal Le Soir, le projet n’est pas encore abouti mais concrètement une convention pourrait être passée sur une base volontaire entre le commerçant et le voleur, à condition qu’il n’y ait pas eu d’acte de violence. Le voleur reconnaitrait l’acte délictueux, acceptant de s’acquitter d’une indemnisation financière proche de 180 euros. En échange, le commerçant renoncerait à engager des poursuites en justice.

Deux éléments interpellent. Un organisme probablement privé serait chargé du recouvrement (et se paierait sur les 180 euros); il pourrait recourir à un huissier. Les textes à la base du mécanisme de transaction ne passeraient pas par le parlement; il s’agirait d’un simple protocole.

Le projet est d’ores et déjà critiqué par l’opposition Ecolo et PS. Il l’est aussi par le secteur associatif qui y voit un moyen d’appauvrir encore plus des gens qui ne s’en sortent pas.