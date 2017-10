Marc Emmanuel, ancien animateur de « Tous ensemble », s’est fait discret ces derniers temps sur nos écrans, depuis la fin de l’émission de TF1, en 2015. Depuis 2009, il animait l’émission qui visait à venir en aide aux familles en difficulté, en réunissant des bénévoles qui participaient à la construction d’une maison habitable et chaleureuse. Mais suite à plusieurs scandales, l’émission avait été annulée par TF1. En effet, une famille s’était plainte du travail réalisé sur la maison qu’ils habitaient désormais. Le comportement de l’animateur pendant l’émission avait également été mis en cause et ce dernier s’était abondamment justifié.

Il y a un an, nous contactions Marc Emmanuel pour une interview exclusive. À l’époque, il nous annonçait déjà : « Je travaille sur trois projets en télévision. Mais rien de concret pour l’instant. » L’aide aux plus démunis a toujours été une priorité pour l’ancien animateur de TF1.

Le 25 août dernier, il participait à l’émission d’Arthur, « Dream company », sur TF1, dans laquelle il réalisait le rêve des téléspectateurs aux côtés de six autres vedettes.

Des projets ?

Nous avons recontacté Marc Emmanuel afin de lui demander comment avançaient ses nouveaux projets. Et les choses semblent bouger de son côté, même s’il n’a pas pu nous dire grand-chose. En cause, le contrat qui le lie à la société de production avec laquelle il travaille : « Actuellement, je ne peux rien vous dire de plus sur l’état de mes projets. Tout ce que je peux vous dire, c’est que des projets sont en cours, et que vous en saurez plus prochainement », nous a-t-il avoué en toute exclusivité. Tout cela annonce au moins une bonne nouvelle : Marc Emmanuel sera vraisemblablement de retour sur nos écrans !