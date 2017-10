Nausicaa: tout sur le requin durant une semaine complète!

Depuis toujours, les requins ont une réputation de chasseurs sanguinaires, de mangeurs d’hommes ! Mais la réalité est tout autre : parmi les 500 espèces recensées à travers les océans, très peu sont en réalité dangereuses pour l’Homme envers lequel ils sont souvent craintifs et méfiants !

Placés tout en haut des chaînes alimentaires marines, ils jouent ainsi un rôle capital dans l’équilibre des populations animales. L’Homme est le prédateur principal des requins… le plus dangereux des deux n’est finalement pas celui qu’on pense.

Depuis son ouverture en 1991, NAUSICAA présente des requins aux visiteurs ; plus de 140 individus sont actuellement visibles dans l’exposition, du requin taureau au requin léopard en passant par le requin zèbre et le requin gris.

L’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé l’année 2017 : Année internationale du tourisme durable pour le développement.

NAUSICAA a choisi de s’inscrire dans cette thématique et souhaite montrer que chacun, dans ses choix de consommation et de loisirs, peut opter pour le tourisme durable. Il est possible de donner du sens et de l’authenticité à ces actions en s’orientant vers des activités encourageant la préservation des milieux marins et participant à l’amélioration des connaissances sur l’océan, les espèces marines, le climat ou les activités humaines liées à la mer.

La charte écotourisme requin défendue par Bernard SERET, évoquée durant la Semaine du Requin, montre l’exemple du tourisme durable.

NAUSICAA est engagé auprès de l’association MEGAPTERA afin de mieux connaitre et de préserver les populations de requin baleine.

MEGAPTERA est une association française dédiée à l'observation, la connaissance et la protection des mammifères marins et du requin baleine. C'est suite à la prise de conscience de la richesse, de la spécificité, mais aussi du manque d'indicateurs relatifs à ces populations de la région Océan Indien que fut élaborée la démarche MEGAPTERA, dont les maîtres mots sont : recherche, éducation et conservation durable. Afin de mieux connaître et mieux protéger le requin-baleine, l’association MEGAPTERA réalise régulièrement de la photo-identification, du marquage et des poses de balise sur ces géants des mers.

NAUSICAA et MEGAPTERA ont posé une balise sur un requin-baleine lors de la campagne de marquage qui a eu lieu en décembre 2016 à Djibouti, en Afrique.

La balise sert à l’étude de cet animal emblématique : mode de vie, migration, reproduction, de quoi étudier cette espèce à la loupe. Les scientifiques connaissent encore assez mal les migrations des requins-baleines. Grâce à ces deux requins balisés, NAUSICAA et MEGAPTERA ont pu obtenir différentes informations : profondeur, température, luminosité.

