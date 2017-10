Tarciennes: Matthias and Sea, entre écailler et viandes maturées

Ouverte il y a plus de 3 ans, cette adresse fait le plein de gastronomes et bons vivants qui aiment savourer tant un plat élaboré que les grillades de poissons et fruits de mer.

Depuis plus d’un an, les préparations de viandes de Galice maturées attirent, elles aussi, les foules. Un véritable panel des plaisirs culinaires avec lesquels le chef italien Mattia Collu jongle au quotidien.

Portée il y a 3 ans et demie sur les fonts baptismaux par un Mattia Collu qui n’en était pas à son coup d’essai (il exploite également le « Comme chez Matthias » à Gilly), cette adresse a acquis ses lettres de noblesse grâce à ses grillades de la mer d’une fraîcheur et d’une qualité irréprochables. Et pour cause. Chaque jour, c’est une nouvelle marée qui vient emplir ses frigos du meilleur de la pêche. La spécialité maison, la grillade royale maison, incluant pas moins de 15 sortes différentes de poissons et crustacés rencontre d’ailleurs un succès incomparable : plus de 80% des clients la commandent systématiquement. Et il faut dire qu’il y a de quoi. Poissons nobles (bar breton, daurade royale, saumon, espadon) rivalisent de fraîcheur avec les écrevisses, langoustes et autres homards et palourdes pour amener de l’iode à tout qui veut s’attabler ici. Sans pour autant s’y restreindre désormais.

En effet, depuis plus d’un an, le chef s’est intéressé à un autre créneau qui fédère bon nombre de gastronomes autour d’une même table : les viandes maturées. Les siennes viennent principalement de Galice et se parent d’atours discrets mais efficaces pour permettre à chacun d’en apprécier la plaine saveur et tendreté. Sans oublier les pâtes fraîches et le bon vin italien. Bon sang ne saurait mentir. Enfin, le chef propose un menu « carte blanche » qui permet aux indécis comme aux aventuriers et, de plus en plus, aux habitués, de se laisser faire et de profiter des talents du chef au travers d’envois variés.

Désormais fermée le mardi toute la journée et le midi sauf le vendredi et le dimanche, l’adresse peut toutefois se privatiser dès 10 personnes pour des réunions, séminaires et fêtes privées en journée.

Un vaste parking de 60 places a entièrement été réaménagé à cette fin et tout le matériel nécessaire est à disposition pour allier plaisir et efficacité à ceux qui ne viendraient pas que pour manger.

A noter également que « Matthias and Sea » est rentré dans le célèbre guide Gault&Millau 2017 avec une toque et un joli « Prix-Plaisir ». Le restaurant s’est également vu décerner un « Delta d’argent » pour la Wallonie par le guide Delta 2017.