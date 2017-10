Mouscron – Standard: les Hurlus égalisent juste après la pause (1-1, LIVE)

En Pro League, les Liégeois restent sur un bilan de six points sur neuf, dont un succès encourageant contre Courtrai (3-1). En déplacement chez les surprenants Hurlus de Mouscron, ils entendent confirmer cette spirale positive et ainsi se rapprocher du top 6.

Après les dix premières journées de compétition, les Hennuyers pointent à la quatrième position (18 points). À égalité avec les promus anversois et Anderlecht. Les joueurs de Mircea Rednic restent sur trois rencontres sans défaite (victoire contre Eupen, partage contre Malines et match nul à Genk) et veulent confirmer leur excellent début de saison.

Le début de partie était très intéressant avec de nombreuses opportunités des deux côtés, dont une très dangereuse à distance d’Orlando Sà. Bolingoli, le buteur mouscronnois, lui offrait la réplique avec une tentative de la tête infructueuse. Alors que les locaux multipliaient les occasions de but, le Standard faisait le gros dos pour ne pas se voir à nouveau mené au score. Un peu contre le cours du jeu, les Rouches prenaient même les commandes. Sur un corner de Mpoku, Laifis plaçait une tête qui trompait la vigileance de Logan Bailly, mais le but était attribué à Locigno qui effleurait le cuir avant de finir sa course dans les cages. Malgré encore une tentative liégeoise, le premeir acte se refermait sur le score de 0-1.

Au retour des vestiaires, le deuxième but de la rencontre tombait à nouveau sur corner. Awoniyi profitait d’une phase très confuse face aux cages pour égaliser.

Le onze de Mouscron :Bailly, Locigno, Nkaka, Diedhiou, Mohamed, Rotariu, Aidara, Govea, Olinga, Bolingoli, Awoniyi.

Le onze du Standard :Ochoa, Agbo, Marin, Fai, Edmilson, Carlinhos, Luyindama, Cavanda, Laifis, Mpoku, Sà.