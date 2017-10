Mouscron – Standard: les Rouches veulent confirmer leur redressement (direct à 20h30)

En Pro League, les Liégeois restent sur un bilan de six points sur neuf, dont un succès encourageant contre Courtrai (3-1). En déplacement chez les surprenants Hurlus de Mouscron, ils entendent confirmer cette spirale positive et ainsi se rapprocher du top 6.

Au début de saison, très peu de personnes auraient imaginé un derby wallon entre Mouscron et le Standard dans lequel les Hurlus devancent les Rouches au classement. Pourtant, la situation au championnat est pour le moins surprenante et la rencontre de ce soir vaudra déjà son pesant d’or.

Après les dix premières journées de compétition, les Hennuyers pointent à la quatrième position (18 points). À égalité avec les promus anversois et Anderlecht. Les joueurs de Mircea Rednic restent sur trois rencontres sans défaite (victoire contre Eupen, partage contre Malines et match nul à Genk) et veulent confirmer leur excellent début de saison.

De son côté, le Standard est actuellement neuvième avec 12 points au compteur. Après un début de saison pour le moins compliqué, les joueurs de Ricardo Sa Pinto semblent sortir la tête de l’eau. Les Rouches ont ainsi signé deux succès sur leurs trois dernières sorties en championnat. La dernière victoire en date est en effet le succès engrangé dimanche dernier contre Courtrai (3-1). Une seconde victoire de rang permettrait au Standard de revenir provisoirement à deux unités du top 6.

Le onze de Mouscron :Bailly, Locigno, Nkaka, Diedhiou, Mohamed, Rotariu, Aidara, Govea, Olinga, Bolingoli, Awoniyi.

Le onze du Standard :Ochoa, Agbo, Marin, Fai, Edmilson, Carlinhos, Luyindama, Cavanda, Laifis, Mpoku, Sà.