Suivez le quart de finale à Anvers: un set partout entre Goffin et Tsitsipas (LIVE)

En tant que première tête de série, le Liégeois entrait pour sa part en lice au deuxième tour. Il a battu Tiafoe en deux sets. Ce vendredi en début de soirée, il espèrait ne pas décevoir le public belge qui se déplaçait en masse à Anvers pour suivre ses performances tennistiques. Le Belge a rapidement pris les commandes face au jeune et intrépide Grec. Goffin prenait à deux reprises le service de son adversaire et allait s’adjuger la première manche sur un score de 6-2 en un peu plus de 30 minutes. Le second set était bien plus indécis. L’adversaire de Goffin ne s’en laissait pas compter et décrochait méritorement le gain de la deuxième manche au tie-break (1-7).