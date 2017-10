Surprise à l'ATP d'Anvers : David Goffin sorti en quart de finale par Stefanos Tsitsipas

Face au 122 e joueur mondial, David Goffin a chuté. Le Belge menait, mais s’est finalement fait battre par le talentueux Tsitsipas (2-6, 7-6, 7-6).

Ce vendredi en début de soirée, il espèrait ne pas décevoir le public belge qui se déplaçait en masse à Anvers pour suivre ses performances tennistiques. Le Belge a rapidement pris les commandes face au jeune et intrépide Grec. Goffin prenait à deux reprises le service de son adversaire et allait s’adjuger la première manche sur un score de 6-2 en un peu plus de 30 minutes. Le second set était bien plus indécis. L’adversaire de Goffin ne s’en laissait pas compter et décrochait méritorement le gain de la deuxième manche au tie-break (1-7).

Surpris par le jeu du jeune Grec, le Rocourtois reprenait sa marche en avant dans la dernière manche, mais David Goffin déjouait une nouvelle fois. Il s’inclinait finalement dans un nouveau tie-break (5-7). En demi-finale, le surprenant Tsitsipas affrontera le vainqueur du match entre Diego Schwartzman (ATP 26) et David Ferrer (ATP 31).