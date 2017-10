Un Carolo condamné à Nivelles pour viol sur sa belle-fille, mineure d'âge

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné vendredi Dimitri V., un habitant de Charleroi né en 1987, à quatre ans d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoire lui imposant notamment la poursuite d’un suivi spécialisé pour les auteurs de faits de mœurs. L’homme était poursuivi pour attentats à la pudeur et pour viol, commis envers la fille de sa compagne entre juin 2012 et novembre 2015.

La victime est née en 2002 et était donc très jeune lorsque son beau-père s’en est pris à elle de manière répétée.

Elle vivait très difficilement la situation et n’osait pas en parler à l’époque, mais sa mère a découvert les raisons de son mal-être en feuilletant le journal intime de sa fille. Celle-ci s’est aussi confiée à sa marraine, et les faits ont été dénoncés à la police. En audition vidéo-filmée, la jeune adolescente a expliqué ce qu’elle avait subi et la psychologue qui s’est penchée sur ce récit l’a estimé crédible.

Devant les enquêteurs, le prévenu a avoué les attouchements en parlant de jeu, et a nié les faits de viols. Devant le tribunal correctionnel, il avait du mal à avouer son comportement mais a indiqué qu’il avait sans doute « occulté » certains faits, et que la victime ne mentait pas. Son avocat avait plaidé la suspension du prononcé.

Le jugement rendu vendredi estime que cette mesure de faveur n’est pas adéquate, vu l’extrême gravité des faits. Le tribunal indique aussi que le prévenu ne semble pas prendre la mesure du préjudice irréparable qu’il a engendré.