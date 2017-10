La nature à livre ouvert à la bibliothèque de Quaregnon (vidéo)

Des centaines de petits sachets pleins de vie attendent le public à la bibliothèque de Quaregnon. Elle s’est dotée d’une « grainothèque », une collection de semences de légumes et de fleurs. C’est gratuit ! Ce samedi matin, en plus, les bibliothécaires vous mitonnent une bonne soupe au potiron maison.

Des livres, des BD, un ordinateur... Mais aussi des graines, des sachets de semences de fleurs et de légumes. Dans le jardin : des plantes aromatiques, des fleurs et des légumes, des pommiers et des poiriers palissés, un hôtel à insectes, un pré fleuri, non fauché, pour permettre aux abeilles et autres insectes pollinisateurs d’accomplir leur indispensable travail... La bibliothèque de Quaregnon a décidé d’offrir à tous -lecteurs ou non- la nature à livre ouvert.

Ce samedi 21 octobre de 9 à 13h, à la bibliothèque de Quaregnon. Entrée par le jardin, 147 rue Adelson Castiaux. À 10h présentation de la grainothèque, à 10h30 présentation des Incroyables Comestibles, à 11h ouverture de la grainothèque et à midi, soupe au potiron.

Plus d’infos ici.