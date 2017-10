Tilff: «Ma brasserie» ferme ses portes

« C’est dommage mais oui, on va déposer le bilan, nous ont expliqué ce vendredi un François Tonglet dépité et son épouse Pauline, fort démontée, elle. C’est dommage parce que ça marchait bien. Il y avait du monde et notre chiffre d’affaires avoisinait le million. »

Mais quand on doit payer chaque année 120.000 € de loyer à une société immobilière, 27.000 € d’électricité, 9.000 € de gaz, 22.000 € d’assurances, sans compter toutes les autres taxes qui touchent la restauration, on part déjà avec un fameux handicap.

> La fermeture de cette brasserie est une grosse perte pour Tilff.

> La suite de l’info dans notre édition digitale.