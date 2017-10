Grosse affluence pour le site «allesoverseks.be» après les critiques sur ses dessins explicites

Le site d’information allesoverseks.be de Sensoa, le centre flamand pour la santé sexuelle, a été ardemment visité vendredi à la suite de critiques sur des dessins sexuels explicites. Plusieurs médias ont rapporté vendredi que des groupes de parents avaient porté plainte. Ils estiment que les dessins de positions et techniques sexuelles sont trop explicites et que le site internet ne doit pas faire l’objet d’une promotion dans une brochure pour jeunes élèves.

Allesoverseks.be existe depuis neuf ans déjà et propose de l’information sur la sexualité et les relations. Le site vise des jeunes âgés de plus de 15 ans. Le site a été renseigné dans Jongerengids, un guide diffusé dans les écoles primaires et du secondaire inférieur en Flandre. Les journaux La Dernière heure et La Libre Belgique de même que Het Nieuws sur vtm ont rapporté que des parents avaient porté plainte contre ces dessins explicites. L’enseignement catholique flamand estime aussi que ce site ne doit pas s’adresser à des jeunes de 11-12 ans.

Sensoa ainsi que le ministre flamand de la Jeunesse Sven Gatz estime qu’il n’y a pas de problèmes. Les enfants qui ont des questions sur leur sexualité peuvent surfer sur allesoverseks.be plutôt que d’aller sur un site porno, estiment-ils. «La réalité c’est que les jeunes (et aussi les enfants, oui) sont confrontés tôt au sexe ou qu’ils sont simplement curieux et qu’il faut, autant que possible, leur donner le contexte nécessaire, un accompagnement et de l’information», souligne le ministre.

Vendredi, 70.000 personnes ont visité le site contre 10.000 en temps normal en moyenne. Chaque année, le site est visité par trois millions de personnes.