C'est déjà Noël dans les magasins de décoration: cette année, pour un joli sapin, il faut miser sur le rose poudré

Moins de 70 jours. Voilà le décompte final avant le réveillon de Noël lancé. Et déjà, dans les magasins de décoration et chez les pépiniéristes, on s’active depuis des semaines. Les différents marchés de Noël proposant la décoration 2017 ouvrent peu à peu leurs portes. Voici le programme de cette année !

Au programme cette année : des sapins plus épurés et moins chargés de petites décos en tous genres, du rose tendre, du blanc et du turquoise…

Dans les magasins de bricolage et de décoration, c’est l’effervescence. Exit les meubles de jardin et les barbecues. Ce sont les guirlandes lumineuses et les boules qui vont occuper toute la place jusqu’à la fin décembre. Et ne pensez pas que vous avez le temps d’ici Noël et que vos achats pourront bien attendre fin novembre et l’achat du fameux sapin…

Fini la crèche, place au village miniature !

Mieux vaut s’y prendre tôt ? Voici ce qu’en pense le secteur spécialisé !

Nous avons analysé le marché pour vous, notre enquête est à retrouver dans nos éditions digitales !

+ Plus de 30 photos des dernières tendances !