Les conducteurs fantômes ont sévi ces 10 dernières années: «Dans 1 accident sur 3, la personne tuée se trouvait dans le véhicule circulant dans le bon sens»

L’Agence wallonne pour la sécurité routière (AWSR), a passé au crible les accidents de ces dix dernières années (2007-2016). Les accidents à contresens sur l’autoroute sont peu fréquents, mais ils sont 5,5 fois plus graves que les autres.

« Les jeunes conducteurs fantômes sont plutôt des femmes alors que les plus âgés sont plutôt des hommes. C’est sans doute lié au fait que le pourcentage de femmes disposant du permis de conduire chez les plus âgés est largement plus faible que chez les jeunes », analyse Belinda Demattia, porte-parole de l’Agence wallonne pour la sécurité routière.

Comment intervient l’âge dans la fréquence de ces événements, souvent tragiques ?

Entre 2007 et 2016, la Wallonie a déploré 59 accidents avec un conducteur à contresens sur l’autoroute, contre 139 pour l’ensemble de la Belgique : 40 % de ces accidents particulièrement meurtriers se produisent donc au sud du pays.

« Dans un accident sur trois, la personne tuée se trouvait dans le véhicule circulant dans le bon sens au moment de l’impact », chiffre Belinda Demattia.

Qu’en est-il de l’influence de la nuit ou encore des jours de week-end ? Et l’alcool ?

Tous ces chiffres sont analysés et décryptés dans nos éditions digitales