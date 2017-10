Arnaques sur internet: 30.000 plaintes en 10 jours pour des mails suspects!

Le Centre pour la cybersécurité pour la Belgique (CCB) demande à nos concitoyens de lui envoyer, via internet, tous les mails qu’on ne trouve pas très « réglo ». Le succès est inespéré. Tous les jours, nous sommes arnaqués …

La protection du consommateur est primordiale pour le Centre : « Une étude européenne prouve que près de 9 % de l’ensemble des internautes belges ont été victimes de fraudes sur internet, notamment via le procédé de phishing, et ont perdu de l’argent. Ce sont des données européennes de 2015, alors que la moyenne européenne est de 2 % », nous dit Andries Bomans, responsable communication.

Le phishing, c’est quoi ? « Le phishing ou hameçonnage est une technique utilisée pour obtenir des renseignements personnels dans le but de perpétrer une usurpation d’identité ou de voler de l’argent », poursuit notre interlocuteur.

Le 2 octobre dernier, le CCB a lancé une grande campagne. Mais pas seulement de prévention. Elle a demandé aux Belges de signaler les mails suspects… que vous et moi, nous recevons en masse tous les jours. Via suspect@safeonweb.be. Et ça cartonne ! En 10 jours, le centre a reçu… 30.000 messages, de plaintes.

Qu’en font-ils ? Et comment vous prémunir de ces attaques (quelques exemples en images) ?

