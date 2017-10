Sept zones de travaux sur nos autoroutes: l'enfer quotidien des automobilistes

Le temps d’embouteillage moyen s’aggrave aux heures de pointe et en cas d’accident. Dans le meilleur des cas, on ne perd « que » 15 minutes. Sans compter les traditionnels ralentissements vers Bruxelles, de l’E40 ou de l’E411… Soupir…

Il est 9 heures, nous sommes au centre Perex, le centre du trafic pour le réseau routier wallon à Namur. Dans le petit bureau, ne pas déranger les animateurs info-routes Jean-Marc Streel (qui bosse pour Classic 21) et Antoine Binamé (pour la Première et Vivacité). Ils sont occupés depuis l’aube (5 heures 30) à informer les automobilistes sur les accidents, les ralentissements et les chantiers en cours : dans le meilleur des cas, ils interviennent, jusqu’à 13 heures, une vingtaine de fois à l’antenne.

Outre les accidents, l’animateur ne cesse de parler des chantiers, 7 en cours sur nos autoroutes wallonnes ( la carte détaillée des chantiers dans nos éditions digitales ).

Si tout le monde se réjouit de l’amélioration de nos routes ou sur le passage de 2 à 3 bandes de certaines autoroutes, au quotidien, en attendant la fin (parfois un an de chantier), c’est la galère : « Surtout entre 7 heures et 9 heures, on est en moyenne à 15, voire 20 minutes de files. Mais parfois, ça commence déjà à 5 heures 30, c’est arrivé sur l’E411 à Libramont. Les gens veulent partir plus tôt pour éviter les embouteillages mais ils n’y échappent pas. Un mercredi, c’est relativement calme. Le mardi et le jeudi étant les pires jours », nous dit Antoine Binamé.

Et après les travaux ?

> Notre dossier et reportage dans nos éditions digitales.