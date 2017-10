Météo: week-end frais et humide mais en milieu de semaine prochaine, les températures vont remonter

Il fera souvent nuageux demain, avec régulièrement des averses. Entretemps, le soleil fera son apparition de temps en temps. Les maxima se situeront entre 7 et 11 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse et autour de 12 ou 13 degrés ailleurs. Le matin, le vent sera généralement modéré à assez fort de sud ouest avec des rafales autour de 60 km/h. Plus tard, le vent tournera au secteur ouest et diminuera à modéré avec des rafales jusque 50 km/h.

Lundi, le temps sera dans l’ensemble très nuageux avec quelques périodes de (faibles) pluies. Les maxima seront compris entre 9 degrés en Hautes Fagnes et 15 degrés en Flandre. Le vent de secteur ouest, d’abord encore assez fort au littoral, deviendra partout modéré. Des pointes de 50 km/h sont possibles temporairement.

Mardi, une nouvelle zone de précipitations traversera le pays d’ouest en est. La nébulosité restera abondante. Les maxima oscilleront entre 12 et 17 degrés, sous un vent modéré de sud ouest.

Mercredi et jeudi, l’IRM note une relative amélioration. Même si de nombreux champs nuageux traîneront encore, il n’attend en effet pas plus qu’une dernière faible averse isolée. Les maxima atteindront jusqu’à 18 degrés.

Vendredi, la Belgique profitera d’abord de belles éclaircies puis le ciel s’ennuagera depuis l’ouest. Le temps restera sec et les maxima seront encore de l’ordre de 18 degrés dans le centre.

Samedi, une faible zone de pluie pourrait traverser la Belgique depuis la mer du Nord mais cela reste à confirmer.