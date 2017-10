Aie ! Steve Darcis touché au coude, au repos pour trois semaines…

Ce samedi après-midi, on a en effet appris que Steve Darcis se retirait des tournois Challengers de Brest et de Eckentael qui étaient pourtant à son programme. Nouvelle confirmée par l’intéressé lui-même sur le coup de 13h45. Après notre enquête, on sait, en fait, que le nº2 belge souffre du coude droit après avoir été battu en huitième de finale, jeudi soir, par David Ferrer. Depuis le début du tournoi, Steve se plaignait de la lourdeur des balles utilisées à Anvers. « Comme si on frappait avec son poing dans un mur ». C’est un repos de trois semaines qui lui a été préconisé par le staff médical belge. Pas de quoi remettre en cause, pour l’instant, sa participation à la finale de la Coupe Davis, à Lille, les 24-26 novembre. Darcis devrait même être remis pour la préparation à cette rencontre en France. Mais on restera évidemment prudent quant à l’évolution de cette blessure plutôt ennuyante dans ce contexte…

I am suffering to much from the elbow so I need to stop for 2 weeks to be ready for OUR goal!… https://t.co/twY9RwdCe2