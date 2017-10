Coup de gueule de Laure, à Mons, harcelée et effrayée: «Que fait la justice?!»

C’est un véritable coup de gueule que veut passer Laure, 35 ans, cette jeune maman de 3 enfants. Depuis sa séparation, elle ne se sent pas en sécurité. Laure parle de menaces, de voitures incendiées, d’insultes… Et la police ne semble pas collaborative .

Laure et ses trois filles. Photo COM

La situation est arrivée à un tel point que Laure ne va plus travailler. Ses trois filles, âgées de 9, 7 et 5 ans ne vont plus à l’école depuis le début du mois de septembre.

Laure s’est séparée de son compagnon. Les relations sont depuis longtemps conflictuelles. « Nous en sommes déjà à quatre incendies de véhicule, je suis persuadée que c’est lui », précise-t-elle. « On a voulu s’installer à Bauffe, dans la maison de mon mari (Ndlr : Laure a refait sa vie). Sa voiture a été incendiée devant la maison. Nous avons déjà déposé plainte. »

Du côté de la justice, il n’est visiblement pas question de précipiter quoi que ce soit, ce contre quoi l’intéressée s’insurge : « Que fait la justice ?! Faut-il attendre un drame pour que ça bouge ? »

