Ghrégory et Sabrina ont perdu tout ce qu'ils avaient dans l'incendie qui a ravagé leur logement de Froidchapelle…

C’est un terrible drame qui s’est abattu ce mercredi soir sur la famille de Ghrégory et Sabrina. En quelques minutes, ils ont perdu tout ce qu’ils avaient dans l’incendie de leur caravane résidentielle située dans le parc du Bosquet .

Il ne reste plus rien de la caravane de la petite famille.

Ce jeudi soir, un incendie s’est déclaré dans leur caravane située au cœur du domaine résidentiel le Bosquet à Froidchapelle. Il était aux alentours de 21h.

« On venait de partir chercher à manger et quand on est rentré tout était en feu »

Très rapidement, les pompiers chimaciens de la zone Hainaut-Est sont intervenus sur les lieux. Malheureusement, il n’y avait plus rien à faire pour la bâtisse qui était la proie d’un véritable brasier.

L’origine du sinistre est plus que suspecte…

La petite famille, qui n’a plus rien, recherche principalement des vêtements dans un premier temps.

Un appel aux dons

Pour les enfants ; taille 3-4 ans pour garçon, taille 12-13 ans pour une fille.

Pour les parents ; S-M pour une dame et XXL ou XXXL pour un homme.

Vous pouvez les aider ? N’hésitez pas à les contacter au numéro suivant : 0494/16.29.22. Il est également possible d’entrer en contact avec la famille via le groupe Facebook : « la Maison du cœur de Charleroi ».

Le matériel de première nécessité comme des essuies, couvertures etc. sont également les bienvenus.

Malheureusement, ce genre d’incendie au parc résidentiel le Bosquet n’est pas isolé. Régulièrement, des chalets et autres sont incendiés, leurs matériaux de construction alimentent rapidement le brasier.