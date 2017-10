La « soirée de l’horreur », comme beaucoup l’ont déjà surnommée, a été partiellement filmée via une tablette numérique. L’on savait déjà, en effet, que Kylian, le mineur d’âge, avait fait des vidéos, la nuit du 26 au 27 mars dernier durant laquelle Valentin Vermeesch (18) s’est fait torturer puis jeter vivant la Meuse, dans le quartier de Statte, à Huy.

Ce vendredi après-midi, toutes les parties impliquées dans l’enquête et le procès à venir ont pu assister au visionnage de ces images, à la PJ de Liège. Avocats de la défense et des parties civiles, membres du parquet, juge d’instruction… Si la plupart avaient déjà connaissance du contenu qui se trouvait sur ces vidéos, via des retranscriptions faites sur papier, personne (si ce n’est les enquêteurs) n’avait encore pu les visionner.

Gages et menaces

De source sûre, ces images ont bien été filmées avec une tablette numérique, appartenant au mineur impliqué dans l’affaire. Vraisemblablement posé sur un meuble, l’appareil a surtout enregistré des scènes « antérieures » aux tortures infligées à Valentin. Scènes qui se seraient déroulées dans le petit appartement de Belinda, rue Oscar Lelarge.

Mais elles seraient déjà fort révélatrices de l’ambiance qui régnait donc, ce soir-là, entre la victime et ses amis tortionnaires. Insultes, gages, humiliations verbales et menaces (en soi déjà répréhensibles pour la justice) y sont clairs et explicites. Bien que plutôt sombres, les vidéos en disent long sur l’atmosphère qui se mettait progressivement en place… et sur la progressivité, la lente montée dans l’horreur des actes qui seront commis par la suite et qui mèneront à la tragédie que l’on connaît aujourd’hui.

Avec une instruction qui avance de façon soutenue et les éléments déjà en leur possession, les parties se font donc progressivement une idée du rôle de chacun des protagonistes dans cette triste affaire. Nul doute que ces vidéos contribuent aussi à éclaircir davantage ce point. Chaque bourreau, mêlé à une dynamique de groupe, a joué « son » rôle : Alexandre Hart (19), Loick Masson (21), Belinda Donay (21), Dorian Daniels (20), ainsi que Kylian, le mineur d’âge (16), et la seconde jeune fille (en liberté, inculpée de torture par abstention coupable). Reste à savoir qui, finalement, a poussé Valentin dans la Meuse. Question à laquelle des réponses claires n’ont pas encore trouvé réponse. L’un des inculpés a déclaré « qu’il y avait eu une concertation avant de le jeter dans l’eau ». On se tournerait donc ici vers un assassinat… et ce sera vraisemblablement l’un des principaux enjeux du procès en Assises à venir.