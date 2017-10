Rédaction en ligne

Affaibli par son cancer du poumon, Johnny Hallyday ne quitte quasiment plus son domicile de Marnes-la-Coquette. Selon le magazine « Voici », Laeticia, son épouse depuis 21 ans, serait « plus inquiète que jamais ». Pour cette raison, elle privilégie un maximum de temps entre la star et ses enfants.