La Catalogne sous tutelle? Carles Puigdemont, le président du gouvernement catalan, demande une réunion du parlement catalan pour répondre à Madrid

Le chef du gouvernement espagnol Rajoy voulait la destitution du gouvernement catalan au bord de la sécession. La réponse de Carles Puigdemont, le président du gouvernement catalan, était attendue à 21h. Et il a demandé une réunion du parlement catalan pour répondre à Madrid.

Plus tôt dans la journée, le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy avait annoncé samedi la destitution de l’exécutif catalan de Carles Puigdemont et la convocation d’élections régionales dans les six mois, afin de reprendre le contrôle de la Catalogne au bord de la sécession.

