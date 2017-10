Lors du deuxième prime de « Danse avec les Stars », notre ancienne Miss Belgique et Miss Météo de TF1 a ému le jury et les téléspectateurs. Lors de cette émission consacrée aux « danses hommages », Tatiana Silva a éblouit.

La présentatrice météo de TF1 est revenue sur le décès de sa maman lorsqu’elle n’avait que 16 ans. «J’ai dû gérer le loyer, les factures, l’école. Il y a eu beaucoup de moments où je me suis sentie très seule. Mais ce n’était pas possible d’être molle, d’être triste. C’est pour ça que je me suis blindée, pour que ça tienne. C’était tellement trop dur qu’à un moment, je me suis protégée. J’ai fait en sorte de laisser ces sentiments dans une petite bulle très solide».

Pas facile pour elle, donc, de lâcher prise dans cette nouvelle danse qui devait refléter un moment important de sa vie. Une danse contemporaine, au rythme de «What about us» de la chanteuse Pink, avec un Christophe Licata compréhensif qui voulait aider sa partenaire à se dépasser. «Cette danse, c’est bien plus qu’une danse. Il y a un combat avec moi même. A la fin de ce prime, je veux pouvoir prendre Christophe dans mes bras et lui dire: «merci, tu m’as permis de réparer quelque chose».

Et la jolie brune a sans doute pu passer à l’acte puisqu’au terme de sa prestation, les juges ont été unanimes et lui ont tous attribué un 8/10, et une pluie de compliments. «J’ai senti que tu t’es laissée aller. il y avait de la vérité dans ta danse», a estimé Jean-Marc Généreux. Tandis que Chris Marques lui disait : «C’est exactement ce que j’ai envie de voir, j’ai trouvé ça splendide».